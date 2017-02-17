Владельцы красноярских АЗС пожаловались на ситуацию на топливном рынке края. По их мнению, вертикально интегрированные холдинги занимаются дискриминацией местных заправщиков и вытесняют их с рынка. Наблюдатели согласны, что угроза монополизации в регионе существует, однако целенаправленной борьбы с малыми и средними игроками не видят.

Красноярский «Союз владельцев автозаправочных станций» обнародовал открытое обращение к краевым властям, охарактеризовав ситуацию на топливном рынке региона как критическую. Причиной этого называются действия вертикально интегрированных компаний, в первую очередь «Роснефти» и «Газпром нефти» — якобы они ведут дискриминационную политику по отношению к независимым операторам, что приводит к выдавливанию последних с рынка и переделу собственности.

«Так, одна из крупнейших ранее независимых региональных сетей «Фортуна плюс» работает под флагом «Газпром нефти», сеть АЗС «Кедр» — та же «Газпром нефть», сеть «Магнат РД» перешла в управление столичных хозяев. С рынка ушли (или вынуждены были уйти) весьма заметные местные игроки, которые реализовывали легальный качественный продукт, заботились о должном уровне сервиса, стремились к развитию бизнеса, платили налоги в регионе», — отмечается в письме, а также обращается внимание на запланированную продажу госпакета акций «Красноярскнефтепродукта», покупателем которой, скорее всего, также станет вертикально интегрированная компания. Авторы заявляют, что подобный «передел» рынка ранее наблюдался в соседних Иркутской и Кемеровской областях, и его следствием стало исчезновение независимой розницы.

По данным автозаправщиков, доля «Роснефти» и «Газпром нефти» на розничном рынке Красноярска составляет около 30%, однако на оптовом они являются монополистами. Этот инструмент крупные компании якобы используют для снижения выручки независимых АЗС, при этом на своих заправках искусственно сдерживают рост цен.

«Торговая наценка последние несколько месяцев на АЗС Красноярска составляет 5–8%, тогда как для нормального существования, поддержания инфраструктуры, выплаты зарплаты сотрудникам и соблюдения всех необходимых норм и правил эксплуатации АЗС такая наценка должна составлять не менее 18%», — утверждают подписанты.

По их мнению, складывающаяся ситуация требует «оперативного реагирования со стороны высших органов региональной власти», в противном случае она «приобретет необратимые последствия, что крайне негативно скажется на экономике Красноярского края».

Депутат Законодательного собрания, руководитель холдинга «Сангилен+» (в состав которого входили и АЗС) Роман Гольдман не считает ситуацию на рынке критической, однако угрозу монополизации находит реальной. «Сказать, что местные компании не имеют других возможностей закупать бензин, кроме как у «Роснефти» и «Газпром нефти», нельзя — его можно брать и на бирже. Причин для роста контрафакта я пока тоже не вижу. А вот монополизация рынка — это достаточно реальная угроза. Причем надо понимать, что если для небольших игроков розница — это их дело и бизнес, то вертикально интегрированные холдинги, по моему ощущению, вообще не воспринимают это направление как важное. АЗС, мне кажется, они воспринимают как очень дорогой рекламный баннер. Их ниша — это добыча и опт. Как с оптовиками с ними не во всем бывает взаимопонимание. Но говорить, что крупные холдинги целенаправленно проводят жесткую политику и насильно выдавливают остальных с рынка, я бы не стал», — полагает он.

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