Минстрой обвинил сибирские регионы в подтасовке данных по капремонту, наибольшее число приписок относится к Красноярскому краю. Местные власти с обвинениями не согласны, а наблюдатели видят в этом недопонимании политическую игру.

Красноярский, Алтайский и Забайкальский края и Иркутская область занимаются подтасовкой данных при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, заявил в ходе селекторного совещания заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Регионы были названы в числе 14 субъектов Федерации, уличенных в предоставлении недостоверных сведений. По словам чиновника, на этих территориях власти в последний месяц года корректируют программу, после чего отчитываются о ее 100-процентном выполнении.

Из всех регионов сильнее всех фактически сократил программу Красноярский край – на 65%. В других сибирских регионах также зафиксированы высокие показатели «недостач»: в Забайкальском крае – 62%, в Алтайском крае – 57%, в Иркутской области – 52%. Объемы сокращений в других федеральных округах значительно ниже.

«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем. (…) Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — отметил Андрей Чибис.

В свою очередь министр красноярского краевого министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай Глушков, выступая на этой неделе на заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания, отверг выдвинутые обвинения.

«Никто не искажал показатели, на территории России план 2015 года имеет право выполняться два года, в 2015 и 2016 годах, соответственно, план 2016 года исполняется в 2016 и 2017 годах. Напомню вам, что в 2015 году мы ввели всего лишь 5 домов из 140, в 2016 году из 470 домов ввели чуть больше ста, 370 домов перешли в программу 2017 года. В 2017 году они будут сделаны», — отметил министр, сравнив также программу капремонта с «локомотивом, которому нужно создать много условий, чтобы он начал двигаться вперед и набирать скорость».

Кроме того, проблемы на заседании связывались с заниженными расценками на капремонт, из-за чего крупные подрядчики в эту сферу идут неохотно.

Руководитель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ», а также Общественного совета регионального фонда капремонта многоквартирных домов Роман Казаков отмечает, что скорость проведения ремонта в Красноярском крае действительно не самая высокая, однако за заявлениями Минстроя видит «недопонимание» и «политическую игру».

«Надо признать, скорость проведения капремонта у нас в крае не самая высокая. Впрочем, и не самая низкая – мы находимся примерно в середине списка. Одна из причин этого – отсутствие интереса со стороны крупных компаний. Это объяснимо: стоимость работ не привлекает крупные компании, платящие НДС, потому что не позволяет им работать выше уровня рентабельности. Для мелких компаний, у которых НДС нет, такая работа была бы прибыльна, но они часто не могут потянуть предусмотренных объемов. Что касается высказанных минстроем претензий, то возможно, речь идет о простом недопонимании, ведь действительно время на выполнение плана еще не вышло. Может быть, имеет место какая-то политическая игра. Ведь оценка проведения капремонта – одна из важных оценок успешности региона, от которой зависит, например, перечисление федеральных субвенций. Конкретно же можно будет говорить, когда будут получены документы с обоснованием. Это важно и для нас, как общественников», — рассказал он.

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