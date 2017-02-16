«Сибирские блины» больше не пекут в Новосибирске

В феврале с новосибирского рынка ушла томская компания «Сибирские блины», закрыв все свои пять точек быстрого питания. Владелец планирует развивать блинные в Кузбассе.

Сеть «Сибирские блины» ресторатора Владимира Бурковского была создана в 2004 году в Томске. Владимир Бурковский также является владельцем премиальных ресторанов «Фенимор Купер», PuppenHaus и кафе «Креп де Кофе».

Сеть «Сибирские блины» появилась на рынке Новосибирска в 2014 году, открыв пять заведений. Но к 2017 году компания так и не смогла открыть производственный цех на территории города из-за высоких цен на аренду необходимых площадей. По этой причине, как сообщил РИА Томск представитель компании, было решено закрыть точки сети и перенаправить инвестиционные потоки на развитие точек питания в Кузбассе и Томской области.

«Доставку полуфабрикатов в Новосибирск мы отнесли к факторам, неблагоприятно влияющим на качество продукции, чего мы себе позволить никак не можем. Торговые точки, расположенные на арендованной территории, просто закрыли, а отдельно стоящие павильоны убрали. В связи с постоянным ростом нашей компании, они, безусловно, будут использоваться в дальнейшем», – поделился с агентством представитель компании.

В этом году, по словам собеседника агентства, планируется открыть 15 новых объектов на территории Томской и Кемеровской областей.

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