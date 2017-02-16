Председатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс прибыл в Новосибирск

В ходе трехдневного визита делегация «РОСНАНО» во главе с руководителем госкорпорации Анатолием Чубайсом планирует провести ряд встреч с руководством области, посетить производственные площадки «НЭВЗ-Керамикс» и «ЭНЕРГОЗАПАС», а также принять участие в презентации проекта одного из резидентов Новосибирского Технопарка.

Представительная делегация «Российской корпорации нанотехнологий» начала свой визит в Новосибирск с посещения в четверг 16 февраля завода «Лиотех-Инновации», производящего литий-ионные аккумуляторы. На мероприятии присутствовал корреспондент «КС».

Анатолий Чубайс, вместе с губернатором НСО Владимиром Городецким обошли производственные площадки предприятия и обсудили с руководством завода перспективы развития производства.

Глава «Роснано» с интересом отнесся к новым проектам компании, уточнил объёмы прибыли и количество занятых на производстве. Проявил интерес и к действующей технологии, внимательно осмотрев все основные технологические участки, на которых кипела работа.

Сегодня «Лиотех-Инновации», еще два года назад полностью останавливавший производство, снова набирает обороты. Осуществляется поставка продукции для Аргентины. Речь идет об аккумуляторных блоках для троллейбусов с запасом автономного хода. Постепенно растет спрос и внутри страны. В числе заказчиков – оборонные, машиностроительные предприятия, газодобывающие компании. Основные поставки приходятся на аккумуляторы большой ёмкости, а так же создаваемые на их основе источники постоянного напряжения. Ведется разработка новых видов продукции, в том числе для потребительского рынка. Уже к апрелю на заводе планируется увеличить штат сотрудников с нынешних 120 до 220 человек.

После экскурсии Анат­олий Чубайс и Владим­ир Городецкий не наш­ли времени для общен­ия с журналистами. Вместе с делегатами «УК» РОСНАНО», админи­страции НСО и руково­дства завода они про­должили встречу за закрытыми дверями.

В ближайших планах руководителя «РОСНАНО» посещение производства «НЭВЗ-Керамикс», компании «ЭНЕРГОЗАПАС», а так же участие вместе с первым зампредом правительства НСО Владимиром Знатковым в презентации проекта резидента Новосибирского Технопарка OCSiAl.

Итоги рабочей поездки делегации «РОСНАНО» руководитель госкорпорации Анатолий Чубайс и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подведут в субботу 18 февраля на специальной пресс-конференции.

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