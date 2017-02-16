ВТБ в Новосибирске нарастил кредитный портфель в регионе на 13% по итогам 2016 года

Кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области по итогам работы в 2016 году составил 16,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с началом года на 13%. В том числе портфель кредитов предприятиям регионального бизнеса с объемом годовой выручки от 300 млн до 10 млрд руб. вырос на 10%.

В целом, за 2016 год с предприятиям и организациями Новосибирской области было заключено 97 кредитных соглашений на общую сумму 11,1 млрд рублей, что на 39% больше, чем годом ранее. Годовой объем средств, выданных новосибирским компаниям, превысил 23 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за 2015 год.

В отраслевой структуре портфеля ВТБ в Новосибирске доля торговых компаний составляет 36,7%, промышленности — 30,3%. По итогам 2016 года существенно увеличился объем кредитов, предоставленных отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности, – с 8,3% в 2015 году до 20% по данным на начало 2017 года. Это произошло главным образом за счет реализации знакового для Новосибирской области инвестиционного проекта по строительству тепличного комбината «Толмачевский». Также существенно выросла доля транспортной отрасли – с 2,4% в конце 2015 года до 10,6% на 1 января 2017 года.

Ресурсный портфель банка ВТБ в Новосибирске на 1 января 2017 года составил 13,7 млрд рублей и по сравнению с данными на аналогичную дату предыдущего года увеличился вдвое. В целом, представители как крупного, так и среднего бизнеса наиболее динамично наращивали портфели средств «до востребования» (увеличение в 3,3 раза). Годовая динамика срочных ресурсов компаний составила 79%. Наиболее высокими темпами росло привлечение средств в сегменте среднего регионального бизнеса (увеличение в 2,2 раза к началу 2016 года).

2016 год для ВТБ в Новосибирске стал годом интенсивного роста клиентской базы. Количество клиентов на 1 января 2017 года увеличилось в 1,3 раза. При этом более трети от этого числа приходится на компании, начавшие обслуживание в банке впервые. Количество расчетных счетов предприятий по итогам года увеличилось в 2,2 раза. Из них порядка 40% составляют счета, открытые в рамках 275-ФЗ, определяющего механизм взаимодействия банков и предприятий, выполняющих гособоронзаказ (ГОЗ).

«Предыдущий год показал, что в ситуации отложенного спроса могут расти наиболее расчетливые и проактивные участники рынка, — отметил руководитель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов. — Это в равной степени касается и бизнеса, и банковской сферы. ВТБ активно участвовал во всех инициативах региональной власти, касающихся поддержки региональной экономики. Только по программе льготного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП (Программа 6,5) ВТБ в Новосибирске предоставил около четверти всех средств, предоставленных по этой программе банком ВТБ в Сибири в целом. Мы намерены продолжить эту работу и в текущем году».

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