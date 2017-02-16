9 тонн санкционных овощей и фруктов уничтожили в Новосибирске

Фрукты и овощи, выращенные в Турции и Польше, выявил на одном из складов Россельхознадзор, сообщила пресс-служба управления.

9 303 кг овощей и фруктов, в числе которых 2 376 кг груш и 390 кг яблок из Польши, 4 247 кг гранатов и 2 290 кг томатов из Турции, были изъяты на складе одного из торговых комплексов, расположенном в Кировском районе. Проверку осуществляли специалисты областного Россельхознадзора и Сибирской оперативной таможни.

После изъятия продукции бульдозер раздавил санкционный товар на специализированной площадке.

В начале февраля «КС» уже сообщал о партии раздавленных итальянских киви, для которых в фитосанитарном сертификате была указана страна происхождения Республика Кыргызстан.

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