Алтайское краевое УФАС признало ненадлежащей рекламу Россельхозбанка

УФАС по Алтайскому краю признало рекламу АО «Россельхозбанк», размещенную в Интернете, ненадлежащей и нарушающей Федеральный закон «О рекламе». Дело было рассмотрено 15 февраля.

Комиссия алтайского краевого УФАС рассмотрела дело по признакам нарушения п.1 ч.3 ст.5 ФЗ «О рекламе». Согласно Федеральному закону, реклама признается недостоверной, если содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах одного товара перед другими.

Россельхозбанк привлек внимание антимонопольной службы Интернет-рекламой под заголовком «Вклад «Пенсионный плюс» от Россельхозбанка – лучший способ приумножить сбережения». Причиной запрета, наложенного УФАС на рекламную кампанию, стало словосочетание «лучший способ». Употребление такого сравнения, по мнению УФАС, нарушает права других участников банковского рынка.

Как уточняет пресс-служба УФАС, материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу управления для возбуждения дела об административном правонарушении. Это может повлечь штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Добавим, данную рекламную статью по состоянию на 16 февраля до сих пор можно найти на сайте банка.

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