Самый популярный русский мем февраля 2017 года — Ждун. Голландский скульптур Маргарет ванн Бреворт создала Hommuculusloxodontus (а именно так называется то существо, которое мы на русский манер переименовали в Ждуна) для детской больницы Лейденского университета. Скульптура представляет собой нечто бесформенное серого цвета, с головой морского слона, мешкообразным туловищем и тоненькими старческими ручками. Существо это безропотно сидит в ожидании… чего? По замыслу художницы — очереди к врачу, но мы-то знаем: на самом деле Ждун ждет чуда.

На своей странице в Facebook я объявила флешмоб: давайте каждый призовет Ждуна на совершение какого-либо чуда. Поддержали меня немного, но предсказуемо. Несколько деловых партнеров высказались в духе «ждем, когда вспомнят о малом бизнесе»; одноклассница традиционно возопила о муже; трое модных холостяков перечислили престижные марки авто, а женщина #укоторойвсеесть предложила «посидеть, поохать, как много несправедливости в нашем мире».

Меня как ту, которой #всегданехватаетмиллион, волнуют более приземленные вещи. Например, повышение тарифов ЖКХ. Ведь в Новосибирске развернулось целое движение, возглавляемое известными и уважаемыми людьми, против повышения тарифов. Но я принадлежу к большинству Ждунов, которые сидят и безропотно ждут, когда же тарифы повысят.

На митинги не ходим, петиции не подписываем. Лично я даже не могу мысленно послать сигнал «Я с вами, борцы за справедливость!». Потому что не верю, как неопределенное число стоящих на морозе людей могут поменять поведение монополии. Не верю, что организаторами движет гражданское самосознание, и не верю в стихийность и абсолютную финансовую безгрешность протеста. Впрочем, это мое личное неверие, и ни с кем делиться им не собираюсь. А настроением ожидания с удовольствием поделюсь с такими же Ждунами. Представьте: сидим мы рядком, серые животики, смешные мордочки, и ждем…

Мы, Ждуны, грустные и вялые. Запас терпения мы бережем в наших расплывшихся животиках. И мы верим в пришествие того, чего ждем! Чувство ожидания у нас передается по наследству. Наши родители долго-долго ждали коммунизм. Потом мы студентами ждали в очередях, когда «выкинут» сигареты и «Токайское». Наши дети ждут окончания школы, института, первого взноса на ипотеку, отпуска и, конечно, праздника. Например, День всех влюбленных 14 февраля неизбежно придет. И ленты соцсетей запестрят бесконечными бантиками и сердечками. Красота! Ждать можно очередных неизбежных вещей, как смену времен года или дней недели.

Самое ценное в процессе ожидания, что у каждого из нас есть что ждать. Тарифы неизбежно повысят, денег обязательно всегда становится меньше, мечты если и сбудутся, то не с теми, не там и не тогда, когда надо. Но, боже мой, как упоителен сам процесс ожидания! Его можно скрасить стаканчиком-другим. Походить на тренинги по самосовершенствованию или перечитать классику. Вот, три сестры Чехова всего-то и ждали, что «В Москву! В Москву!», а вошли в историю!

Мы, Ждуны, не любим подводить итоги, но любим жить будущим. Не хотим опираться на свое мнение, но с удовольствием рассуждаем о вечном. Критикуем правительство, налоги, школы и больницы, но не ходим на выборы. Постим на личной странице кошечек и валентинки, но не имеем ни домашних животных, ни реального объекта страсти. Мы — ждем. И когда небо на горизонте начнет темнеть, нас перестанут звать даже на постановочные митинги, в домах станет холодно, на улицах после 20:00 безлюдно, все театры страны будут показывать единственный спектакль, а кинотеатры — только одно кино, мы, наконец, выдохнем вот это длинное ожидаемое «О-ох!». Можно сказать, дождались!

Кстати, в музее «Атенеум» в Хельсинки есть скульптура, копия которой установлена в четырех разных местах. Олимпийский стадион Хельсинки, площадь в Турку, парк в Йювяскули и Олимпийский музей в швейцарской Лозанне украшены фигурой бегущего человека. Это великий финский бегун Пааво Нурми, обладатель девяти золотых и трех серебряных медалей. Памятник примечателен тем, что был создан при жизни спортсмена, а его автор Аалтонен Вонд настолько был в восторге от своей скульптуры, что отлил еще четыре копии. Глядя на движение, застывшее в скульптуре, на мощные мускулы, отлитые в бронзе, на устремленное вперед тело, отчетливо понимаешь: в этом мире, чтобы оставаться на своем месте, надо все время бежать. Ну а чтобы сидеть — достаточно просто сесть.