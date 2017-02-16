Программное обеспечение ВТБ, которое позволяет решать весь спектр-бизнес процессов по обслуживанию физических и юридических лиц, успешно прошло сертификацию, и было внесено в реестр программного обеспечения Минкомсвязи России.

Согласно постановлению Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 г. с 1 января 2016 г. единый реестр отечественного ПО был запущен Министерством Российской Федерации по связи и массовым коммуникациям с целью поддержки импортозамещения в области информационных технологий.

Автоматизированная банковская система (АБС) «М-Банк» является модульной полнофункциональной АБС и обеспечивает функционирование фронт, миддл и бэк-офисных подразделений, включая онлайновое взаимодействие с процессингом пластиковых карт и контакт-центрами, в нескольких банках Группы ВТБ.

Данная система позволяет гибко настраиваться на любую организационную структуру Банка, включая процедуры объединения или разъединения банков, и интегрироваться с любыми внешними приложениями.

Эффективность системы подтверждена независимыми аудиторами. Также данное ПО работает в ряде других финансовых организаций.

Присутствие продукта в реестре свидетельствует о том, что он проанализирован экспертами Минкомсвязи РФ и рекомендован к закупке государственными заказчиками в рамках политики импортозамещения.

«Считаю важным тот факт, что Группа ВТБ также внесла свой весомый вклад в процесс IT- импортозамещения и предоставила на рынок высококачественный и конкурентоспособный продукт для банков и других финансовых учреждений, — отметила заместитель президента – председателя правления компании Ольга Дергунова. — ВТБ продолжит выбранный курс на активное инновационное развитие своих технологий для предоставления современных высококачественных финансовых услуг нашим клиентам».

На платформе М-Банк реализованы и работают такие проекты как обработка платежей за жилищно-коммунальные услуги и зачисление и выплата пенсий более 160 тысячам пенсионеров через 540 отделений Почты России в Москве. Кроме того развиваются зарплатные проекты, а также проекты по взаимодействию с государственными органами, включая порталы государственных услуг и федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.

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