15 февраля на заседании комитета законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам прозвучал отчет контрольно-счетной палаты по результатам проверки реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По словам аудитора Валерия Алехина, КСП удалось выявить некоторые нарушения в реализации программы капремонта. В первую очередь, они касаются качества выполняемых работ. Выступивший на заседании министр ЖКХ и энергетики НСО Евгений Ким подтвердил, что замечания КСП справедливы и правительство уже проанализировало и исправило многие из них.

Одна из тем, которые депутаты подняли в связи с качеством капремонта — это ответственность за недобросовестно выполненные работы. В ходе заседания выяснилось, что по большинству видов работ подрядчики предоставляют гарантии до 5 лет. При этом, в случае, если подрядная организация исчезает, ответственность переходит на регионального оператора.

После заседания заместитель председателя комитета Дмитрий Козловский прокомментировал отчет КСП для журналистов. «Выяснилось много недостатков, с которыми мы не согласны, мы их показали правительству, — сказал он. — В частности, например, при составлении региональной программы сначала ставили ремонт дома — фасада, а потом только кровли. Кто не понимает, я думаю, все у нас жители понимают, что сначала кровлю надо сделать, а потом фасад. Хорошо, что мы пришли сейчас к тому, чтобы ремонтировать комплексно: по четыре-пять видов работ одновременно».

Дмитрий Козловский пояснил, что по итогам рассмотрения отчета были даны поручения ответственным ведомствам. В частности, они касаются как раз соблюдения порядка выполнения ремонтных работ и отслеживанию их качества. В виде примера некачественных работ депутат привел Черепаново, где у одного из домов был отремонтирован только фасад, выходящий на улицу, а со стороны дворов — нет.

«По качеству, хорошо, что у нас есть гарантии, и эти подрядчики несут ответственность», — добавил зампредседателя комитета. «Даже если плохо сделан ремонт, у нас есть организации, которые потом, в течение пяти лет, за это ответят», — добавил он.

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