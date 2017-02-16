Теплосети Советского района Новосибирска и поселка Пашино передадут в концессию

При подведении итогов отрасли ЖКХ в Новосибирске 15 февраля вице-мэр города Данияр Сафиуллин заявил, что по теплосетям двух участков: в Советском районе и в Пашино готовится пакет документов по передаче в концессию.

В мэрии на заседании при подведении итогов деятельности департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 15 февраля обсудили перспективы содержание и развития теплосетевого хозяйства города.

Как отметил заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин, с 1 января 2018 года муниципалитет с АО «СИБЭКО» пойдет «проторенной дорогой». «Теплосетевой комплекс и все, что касается трасс, трубопроводов – это все будет находиться в арендных отношениях. Условия арендных отношений позволят под лупу нам рассматривать используемые финансовые средства со стороны «СИБЭКО», и в этом отношении со стороны компании нет никакого возражения», – заверил вице-мэр.

Выяснилось, что согласно федеральному законодательству по выделенным зонам теперь необходимо оформлять концессионные соглашения. «Законодательство требует, что если нет технологической связки, то придется заключать договоры концессии на содержание теплосетей в Советском районе и поселке Пашино. Сейчас наша задача разработать финансовую модель и подготовить полный пакет концессионного соглашения», – сообщил Данияр Сафиуллин.

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