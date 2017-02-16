Департамент авиационной промышленности Минпромторга РФ по результатам аудита подтвердил действие Сертификата одобрения производственной организации для АО «Улан-Удэнский авиационный завод» до декабря 2018 года.

У-УАЗ выпускает гражданскую авиационную технику с 1939 года. Входит в холдинг «Вертолеты России». За 78 лет существования завод изготовил около 10 тыс единиц авиатехники, которая эксплуатируется более чем в 40 странах. Заказчиками являются как государственные, так и коммерческие предприятия.

В пресс-службе Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) сообщили, что в Департаменте авиационной промышленности Минпромторга РФ подтвердили действие Сертификата одобрения производственной организации. Гражданскую авиатехнику завод теперь может выпускать и поставлять заказчикам до декабря 2018 года. Для выдачи сертификата завод должен был подтвердить соответствующие нормам условия производства и высокое качество продукции.

«Документ был выдан авиационным регистром Международного авиационного комитета (МАК) и требует продления каждые два года. Он подтверждает, что производство УУАЗ соответствует требованиям авиационных правил, а предприятие может выпускать гражданские вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171А и их модификации, соответствующие одобренной типовой конструкции», — рассказали в пресс-службе.

Воздушный кодекс РФ требует от юридических лиц, изготавливающих авиатехнику для гражданской авиации, обязательную сертификацию.

«Сертификация производства обусловлена государственными правилами и международными соглашениями. Наш завод с 1997 года регулярно подтверждает способность производства стабильно обеспечивать соответствие выпускаемой продукции тем нормативным документам, которые формулируют требования к ней»,- уточнил управляющий директор авиазавода Леонид Белых.

Напомним, что в 2016 году на техническое перевооружение У-УАЗ холдингом «Вертолеты России» было направлено около 1,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.