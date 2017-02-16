Депутаты хотят знать, кто ошибся на 43 млрд рублей с оценкой проекта по четвертому мосту в Новосибирске

 
 
Андрей Шимкив (справа) задал вопрос Владимиру Знаткову (слева), кто ошибся на 43 млрд рублей
Андрей Шимкив (справа) задал вопрос Владимиру Знаткову (слева), кто ошибся на 43 млрд рублей

Депутаты ЗС Новосибирской области настаивают на необходимости очередного подробного обсуждения финансово-экономической модели проектов, которые предполагается реализовывать в рамках концессионных соглашений в Новосибирской области. По словам парламентариев, им нужен разговор «только о деньгах» и бюджетных рисках — без политизации.

15 февраля прошло заседание комитета законодательного собрания Новосибирской области по бюджету. Зампред комитета Валентин Сичкарев поднял вопрос о необходимости еще раз подробно поговорить о финансово-экономической модели проектов, которые предполагается реализовывать в рамках концессионных соглашений. В частности, он имел в виду вызвавшие бурные дискуссии проекты строительства четвертого моста, мусоросортировочного завода и поликлиник в Новосибирске. «В перспективе просматривается вероятность, что бюджет будет платить кому-то по этим концессионным делам. Если вдруг платить придется по всем, то это очень большие деньги. Когда мы в совокупности на депутатские наказы скраиваем 3,5 млрд рублей из бюджета, то говорим, что мы хорошо поработали, это достижение. Если такую суму мы будем платить концессионерам?» — поднял вопрос Валентин Сичкарев.

Он сразу оговорился, что не имеет в виду, что объекты строить не нужно. Он предложил собраться всем специалистам и депутатам, которые в течение прошлого года работали над проектами, чтобы изучить финансово-экономические модели. «Без рассуждений, нужны ли поликлиники или ТБО. Пусть все придут, мы просто посчитаем деньги и наши возможности. Ничего лишнего: обоснование — цифры», — объяснил депутат.

Валентин Сичкарев
Валентин Сичкарев

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков довольно эмоционально отреагировал на это предложение и попросил о большей «корректности». Он напомнил, что четыре депутата очень глубоко занимались проработкой этих вопросов — спикер ЗС Андрей Шимкив, председатель бюджетного комитета Александр Морозов, его заместитель Юрий Зозуля и глава транспортного комитета Федор Николаев. «Если необходимы депутатские слушания, давайте устроим. Но просьба не представлять ситуацию так, словно речь идет о недоделках. Когда вы так говорите, вы ставите под сомнение компетентность депутатов, которые состоят в рабочих группах. Не хватает информации, обратитесь к региональному правительству, вам дадут больше информации», — отметил Владимир Знатков.

Он согласился, что модель по ТБО еще не до конца отработана, что возникают достаточно серьезные вопросы по четвертому мосту. И заметил, что некоторые компании, которые сначала проявляли интерес к строительству моста в рамках концессии, сейчас уже не уверены в том, что примут участие в строительстве. «Но давайте не забывать, что нашей экономике даст мост, в том числе налоги на прибыль», — подчеркнул Знатков.

Валентин Сичкарев заметил, что «ничего личного» не имел в виду. Спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поддержал Валентина Сичкарева. Он напомнил, что в ходе обсуждения с депутатами стоимость концессионного соглашения по мосту удалось снизить с почти 90 млрд рублей до 50 млрд. «Это конкретный вопрос. Мы хотели бы услышать ответ: кто ошибся на 43 млрд рублей?» — резюмировал Шимкив.

В свою очередь председатель комитета по бюджету Александр Морозов попытался сгладить ситуацию и обратившись к Владимиру Знаткову сказал, что к нему у комитета «особое доверие» и заверил, что в вопросе нет политики.

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