Депутаты ЗС Новосибирской области настаивают на необходимости очередного подробного обсуждения финансово-экономической модели проектов, которые предполагается реализовывать в рамках концессионных соглашений в Новосибирской области. По словам парламентариев, им нужен разговор «только о деньгах» и бюджетных рисках — без политизации.

15 февраля прошло заседание комитета законодательного собрания Новосибирской области по бюджету. Зампред комитета Валентин Сичкарев поднял вопрос о необходимости еще раз подробно поговорить о финансово-экономической модели проектов, которые предполагается реализовывать в рамках концессионных соглашений. В частности, он имел в виду вызвавшие бурные дискуссии проекты строительства четвертого моста, мусоросортировочного завода и поликлиник в Новосибирске. «В перспективе просматривается вероятность, что бюджет будет платить кому-то по этим концессионным делам. Если вдруг платить придется по всем, то это очень большие деньги. Когда мы в совокупности на депутатские наказы скраиваем 3,5 млрд рублей из бюджета, то говорим, что мы хорошо поработали, это достижение. Если такую суму мы будем платить концессионерам?» — поднял вопрос Валентин Сичкарев.

Он сразу оговорился, что не имеет в виду, что объекты строить не нужно. Он предложил собраться всем специалистам и депутатам, которые в течение прошлого года работали над проектами, чтобы изучить финансово-экономические модели. «Без рассуждений, нужны ли поликлиники или ТБО. Пусть все придут, мы просто посчитаем деньги и наши возможности. Ничего лишнего: обоснование — цифры», — объяснил депутат.

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков довольно эмоционально отреагировал на это предложение и попросил о большей «корректности». Он напомнил, что четыре депутата очень глубоко занимались проработкой этих вопросов — спикер ЗС Андрей Шимкив, председатель бюджетного комитета Александр Морозов, его заместитель Юрий Зозуля и глава транспортного комитета Федор Николаев. «Если необходимы депутатские слушания, давайте устроим. Но просьба не представлять ситуацию так, словно речь идет о недоделках. Когда вы так говорите, вы ставите под сомнение компетентность депутатов, которые состоят в рабочих группах. Не хватает информации, обратитесь к региональному правительству, вам дадут больше информации», — отметил Владимир Знатков.

Он согласился, что модель по ТБО еще не до конца отработана, что возникают достаточно серьезные вопросы по четвертому мосту. И заметил, что некоторые компании, которые сначала проявляли интерес к строительству моста в рамках концессии, сейчас уже не уверены в том, что примут участие в строительстве. «Но давайте не забывать, что нашей экономике даст мост, в том числе налоги на прибыль», — подчеркнул Знатков.

Валентин Сичкарев заметил, что «ничего личного» не имел в виду. Спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поддержал Валентина Сичкарева. Он напомнил, что в ходе обсуждения с депутатами стоимость концессионного соглашения по мосту удалось снизить с почти 90 млрд рублей до 50 млрд. «Это конкретный вопрос. Мы хотели бы услышать ответ: кто ошибся на 43 млрд рублей?» — резюмировал Шимкив.

В свою очередь председатель комитета по бюджету Александр Морозов попытался сгладить ситуацию и обратившись к Владимиру Знаткову сказал, что к нему у комитета «особое доверие» и заверил, что в вопросе нет политики.

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