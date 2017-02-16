На заседании комитета законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам был поднят вопрос об обслуживании управляющими компаниями ветхого жилищного фонда на территории региона.

Вопрос по собственной инициативе поднял заместитель председателя комитета Олег Сметанин. По его информации, управляющие компании в Новосибирске отказались от обслуживания уже 450 домов. В основном эти здания относятся к ветхим и аварийным. В ближайшее время к ним присоединятся еще 270 строений. А к концу года, по прогнозам депутата, их число может достигнуть тысячи.

«В настоящее время в этой сфере наметились тревожные тенденции, которые, если не принимать неотложных мер, могут привести к тяжелому кризису городского жилищно-коммунального комплекса», — сказал Олег Сметанин. По его словам, управляющие компании отказываются от обслуживания ветхих и аварийных домов по причине их убыточности. «Это неизбежно приведет к обветшанию жилищного фонда и к резкому росту социальной напряженности из-за массового недовольства десятков тысяч жителей города. Обслуживание ветхих домов экономически не рентабельно», — добавил он и пояснил, что собственники квартир отказываются от экономически-обоснованных тарифов на содержание жилья. Также существуют большие долги жителей перед управляющими компаниями. Поэтому организации вынуждены работать себе в убыток. К этому присовокупляется общее обветшание коммунальной инфраструктуры в таких домах. «Недовольные собственники обращаются с жалобами в государственную жилищную инспекцию, которая возлагает на управляющие компании большие штрафы, что ложится на них дополнительным бременем и только усугубляет ситуацию»,— отметил депутат. Также, по его словам, в условиях низких тарифов управляющим кампаниям приходится фактически за свой счет организовывать регулярную уборку подъездов, подготовку домов к отопительному сезону, текущий и поддерживающий ремонт.

В итоге УК отказываются от невыгодных домов. Такие здания выставляются на конкурс, однако, никто не хочет брать на себя ответственность за них.

«Пускать процесс на самотек недопустимо. Последствия будут серьезными», — подытожил Олег Сметанин и предложил обсудить, что можно сделать для того, чтобы обслуживание ветхого и аварийного жилищного фонда стало экономически-привлекательным для УК.

Депутаты комитета присоединились к точке зрения своего коллеги и подтвердили высокую актуальность проблемы. Так, заместитель председателя Дмитрий Козловский вспомнил об идее создания государственных, муниципальных УК, получающих дотации из бюджета. Эту идею поддержал Николай Мочалин, однако Илья Поляков назвал ее тупиковым путем.

Председатель комитета Майис Мамедов предложил два варианта решения проблемы. Первый — это бюджетное софинансирование (в пределах 70-80% из федерального и 20-30% из местного бюджета). Однако, по мнению депутата, бюджет на сегодняшний день не сможет нести такую дополнительную нагрузку.

Второй вариант, который и хотят подробно проработать в заксобрании, это поддержка со стороны государственных банков. «Сегодня у нас есть государственные банки. Если разобраться, то сегодня в банках находится 75 трлн руб», — сказал Майис Мамедов и напомнил, что банки уже кредитуют реальный сектор экономики под 1,5-2%. «Для того, чтобы вести ремонт и содержание ветхих и аварийных зданий, предложение, чтобы государственные банки приняли в этом участие — 0,5-1%, — сказал он. — В противном случае я не знаю, какой выход. Ситуация усугубляется и с каждым днем становится неуправляемой. Те дома, которые признаны аварийными, суд обязывает расселить, а у государства нет возможности». По мнению депутата через два-три года этот вопрос встанет еще более остро, поэтому предложение надо продвигать как можно быстрее и настойчивее.

Также Майис Мамедов обратил особое внимание на то, что нужно разрабатывать проект таким образом, чтобы он учитывал интересы бизнеса. Для этого планируется подробно обсудить инициативу с государственными банками.

В итоге депутаты решили создать рабочую группу, в рамках которой будет выработана законодательная инициатива, с которой парламентарии смогут выйти на федеральный уровень. Предполагается, что к этому вопросу законодательное собрание вернется в апреле.

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