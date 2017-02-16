Новосибирск и Томск вошли в число лучших студенческих городов мира

В новом рейтинге, разработанном экспертами английской компании QS Quacquarelli Symonds, в список лучших студенческих городов мира вошли четыре российских города, в том числе Томск и Новосибирск.

В недавнем рейтинге QS Best Student Cities 2017 Новосибирск занял 93-е место из 125 городов мира. На 91-ом месте расположился соседний город Томск. Из европейской части России наиболее удобными для студентов городами стали Санкт-Петербург, занявший 78-е место, и Москва, показавшая лучший результат из российских городов: 39-е место.

Лидером рейтинга стал Монреаль – второй по величине город в Канаде. На втором месте расположился Париж, а на третьем – Лондон.

Для отбора учитывался ряд критериев. Так, финансовую доступность авторы рейтинга называют сильной стороной России, а, например, интернациональность студенческого состава – фактор, по которому российские города существенно отстают. Кроме перечисленного, для формирования рейтинга учитывались параметры наличия рабочих мест, рейтинг самих университетов и мнение студентов, а также популярность города. В рамках последнего критерия эксперты оценивали качество жизни, уровень коррупции и безопасности, а также состояние окружающей среды.

Согласно отдельным метрикам, наиболее финансово доступными городами стали Томск и Санкт-Петербург, заняв седьмую строчку. Новосибирск по этому показателю на 18-ом месте, а Москва в середине списка – на 48-ой строчке. А вот, если обратить внимание на мнение студентов о городах их обучения, то Новосибирск и Томск даже не вошли в топ-100. Привлекательным для студентов городом остается Москва (37-е место), в то время как культурная столица страны оценена студентами не так высоко (78-е место).

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