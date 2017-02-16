Накануне заседания комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска, где планируется обсудить один из наиболее острых вопросов – выполнение капремонта, председатель комиссии Игорь Кудин встретился с корреспондентом «КС». Как на этот раз в горсовете оценивают результаты деятельности мэрии при выполнении программы капремонта, и что изменилось с прошлого года, — в материале «КС».

В Новосибирске продолжается реализация программы по капитальному ремонту. Напомним, что еще в конце 2016 года как в горсовете, так и правительстве Новосибирской области критически оценивали выполнение программы в городе в отличие от районов области.

Самым провальным для Новосибирска оказался 2014-й год: ни один дом в городе не был отремонтирован. Всего же в области тогда из 132 домов провели работы только в 49.

Как в начале сентября 2016 года в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщили, за период 2016-2017 года из запланированных 637 домов проектно-сметная документация (ПСД) разработана на 344 домах (54%), объявлены торги на строительно-монтажные работы (СМР) – 102 дома (16%).

«Реализация программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов проходит в плановом режиме, имеется отставание по срокам выполнения программных мероприятий по городу Новосибирску», – отмечали на тот момент в министерстве.

В конце января текущего года городские власти бодро отрапортовали, что в 2016 году в Новосибирске отремонтировали на 46% домов больше, чем в 2015 году. Так в 2015 году работы завершили на 281 многоквартирном доме (МКД), а в 2016 – на 410 МКД, что соответствует запланированным показателям. «В прошлом году город справился с поставленной задачей – отремонтировано 410 многоквартирных домов, в том числе 111 лифтов в 33 домах и два дома, формирующие фонды на спецсчетах, – прокомментировал выполнение программы начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска (ДЭи ЖКХ) Андрей Колмаков. – Для сравнения, в 2015 году отремонтирован 281 дом. Мы видим положительную динамику увеличения объемов отремонтированных домов».

В то же время председатель комиссии по горхозяйству совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин констатирует, что в течение 2015-2016 годов наблюдались очень серьезные проблемы при проведении капремонта. «В моем понимании, это было связано не с какими-то конкретными персоналиями, а с рядом факторов. Во-первых, на тот момент объем капремонта был глобальный, а подрядчики не имели того опыта, который мог им позволить выполнить эти работы. Во-вторых, районным администрациям и управляющим компаниям было тяжело взаимодействовать с подрядными организациями, также возникали сложности с собственниками, которые, например, отказывались запускать подрядчиков в подвал, подъезд и так далее. Поэтому на выстраивание вот этой системы ушло достаточно много времени. Также поменялись и кадры, которые в профильном департаменте отвечали за управление», — оценивает работу мэрии Игорь Кудин. В качестве положительных сторон депутат оценил наделение полномочиями в сфере контроля за проведением капремонта «по просьбе губернатора» в августе 2016 года вице-мэра Данияра Сафиуллина, а также последующее назначение заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска (ДЭЖиКХ) Владимира Ткаченко.

«Сейчас в департаменте для эффективной работы создается управление капитального ремонта, где будут работать 16 человек, так как в прошлом году людей катастрофически не хватало», – продолжает отмечать положительные тенденции Игорь Кудин.

В управление капитального ремонта войдут два отдела: производственно-технический отдел и отдел по реализации программы капремонта. До этого в структуре ведомства этой задачей занимался отдел капитального ремонта жилищного фонда, который как следует из информации на официальном сайте городской администрации, курирует замначальника ДЭЖиКХ Владимир Ткаченко. Новое ведомство также останется под его управлением.

По итогам 2016 года на более поздние сроки перенесли ремонт 196 МКД. В предыдущие годы, отмечает глава комиссии, обычно откладывали ремонт нескольких сотен, что говорит о том, что сейчас ситуация исправляется.

«Я считаю, что к концу 2016 года все эти факторы сложились таким образом, что ситуация с проведением капремонта начала стабилизироваться. Есть положительная динамика, как по количеству отремонтированных домов, так и по обратной связи, которую мы получаем от жителей. Сейчас уже нет того вала негатива и жалоб, который был», – говорит Игорь Кудин.

Как рассказал при подведении итогов деятельности ДЭиЖКХ за 2016 год Данияр Сафиуллин, на отремонтированные в 2016 году 410 домов понадобилось 1,5 млрд руб.

В 2017 году запланировано капитально отремонтировать 463 многоквартирных дома, что потребует проведения 1294 основных видов работ (ремонт крыши, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, тепло- и электроснабжения). Кроме того, по плану в 45 МКД – ремонт или замена 179 лифтов. Эти работы потребуют порядка 1,7 млрд руб., сообщил вице-мэр.

«15 мая мы должны доложить мэру, что вышли на вторую стадию – строительно-монтажные работы», – обозначил сроки Данияр Сафиуллин.

Также он обратился к главам администраций, отметив, что рассчитывает на дополнительную численность персонала к началу СМР. «Ваша задача — параллельно подбирать специалистов, которые будут заниматься программой капремонта, чтобы вся эта программа ушла у нас в технологический режим», – обозначил приоритеты вице-мэр.

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