Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс будет работать в Новосибирской области с 16 по 18 февраля.

Председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс возглавляет совместную делегацию организации и Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

В рамках рабочей поездки Анатолий Чубайс, вместе с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким осмотрит площадку ООО «Лиотех-Инновации». Напомним, что на предприятии существуют проблемы. Однако, по мнению начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александра Люлько, завод просто «опередил своё время».

Кроме того, для делегации будет организована презентация проекта ООО «OCSiAl.ru» (резидент «Технопарка Новосибирского Академгородка»). Напомним, что недавно Анатолий Чубайс положительно высказывался в отношении этого начинания.

Гости посетят и другие предприятия региона, в том числе АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» и «ЭНЕРГОЗАПАС».

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