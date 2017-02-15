Коммунист вышла из совета директоров новосибирского «Технопарка»

Депутат заксобрания Новосибирской области, член фракции КПРФ Оксана Марченко подала заявление о выходе из совета директоров акционерных обществ «Технопарк новосибирского Академгородка» и «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий».

Члены бюджетного комитета заксобрания Новосибирской области одобрили заявление зампреда комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Оксаны Марченко о досрочном выходе из совета директоров (СД) двух акционерных обществ.

Напомним, что депутаты законодательного собрания, которые работают на непостоянной основе (то есть не получают зарплату за парламентскую деятельность), могут войти в советы директоров акционерных обществ, которые принадлежат региональному правительству. Всего на балансе Новосибирской области — около трех десятков АО.

Как пояснил председатель комитета по бюджету ЗС Александр Морозов, в марте будут рассматриваться и утверждаться новые кандидатуры в советы директоров от депутатского корпуса. Заксобрание пересматривает состав депутатов в советах директоров этих обществ на сессии. В этом году депутаты подают заявки о вхождении в СД хозяйствующих обществ, акции которых находятся в собственности Новосибирской области, до 7 марта.

Что касается Оксаны Марченко, она досрочно вышла из советов директоров двух АО, так как заняла место зампреда комитета на профессиональной, то есть штатной основе. Напомним, что это случилось после того, как Артем Скатов, который занимал должность заместителя председателя комитета по культуре в заксобрании, сложил депутатские полномочия и стал вице-мэром Новосибирска.

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