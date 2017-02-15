В Красноярске экстренно сел самолет, следовавший из Лондона в Шанхай

Сегодня, 15 февраля в аэропорту Емельяново в Красноярске экстренно приземлился самолет A330-300 авиакомпании China Eastern Airlines, следовавший из Лондона в Шанхай. Причиной посадки борта стал отказ правого двигателя, сообщает «Интерфакс».

Пассажирский самолет Airbus A330-300 авиакомпании China Eastern Airlines, следовавший рейсом Лондон — Шанхай, совершил экстренную посадку в аэропорту Емельяново. «Причиной вынужденной посадки (самолета) стал отказ правого двигателя», — отметил «Интерфаксу» источник в службах транспортного надзора.

В пресс-службе аэропорта Емельяново сообщили, что самолет A330-300 авиакомпании China Eastern Airlines экстренно приземлился в Красноярске в 11:00 часов по местному времени. На борту воздушного судна находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа.

«Вылет пассажиров рейса авиакомпании China Eastern в Шанхай по техническим причинам, назначен на 23:00 по местному времени. Авиакомпания направила в Красноярск резервный борт. Заключение по вылету неисправного самолета будет принято специалистами авиакомпании, которые также прилетят резервным бортом. Пассажиры рейса Лондон — Шанхай располагаются в транзитном зале аэропорта Емельяново. С пассажирами работают сотрудники аэропорта», — подчеркнули в пресс-службе аэровокзала.

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