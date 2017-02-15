2017 год начался в Новосибирске с «Городских приоритетов» — проекта, в рамках которого проходят открытые дискуссионные встречи при участии жителей, власти, бизнеса и общественников. Три из четырех заявленных площадок прошли в январе-феврале. Обсудили дороги Новосибирска, общественный транспорт и озеленение города. Наконец 9 февраля состоялась четвертая, заключительная встреча. На этот раз выставочный зал архитектурного университета стал площадкой для дискуссии на тему развития социальной инфраструктуры Новосибирска.

Повод встречи вполне соответствовал месту, поскольку на повестке форума наиболее остро обозначилась задача строительства. А именно — строительства новых школ и другой социальной инфраструктуры.

Конечно, по единодушному мнению экспертов, проблема возникала не вчера. Но обострилась именно в последние годы, когда развитие Новосибирска шло наиболее высокими темпами. Настолько высокими, подчеркивает мэр Новосибирска, что развитие инфраструктуры за ними просто не поспевало.

«Это одно из основных противоречий, которые мы пытаемся разрешить на протяжении нескольких лет. А именно — запаздывание бюджетных возможностей для развития инфраструктуры за строительством новых кварталов, новых жилых площадей. К сожалению, такова сегодня реальность, — отметил Анатолий Локоть в своем вступительном слове. — Тем не менее мы должны решать эту проблему, потому что острота ее очень высока. Чтобы те, кто сегодня приобрел квартиры в новых микрорайонах, не чувствовали себя оторванными от жизни. Им нужны дороги и детские сады, нужны школы и поликлиники. Но тема нашей сегодняшней встречи касается не всего спектра этих вопросов. А того, что касается наших муниципальных полномочий. Прежде всего социальной инфраструктуры — детских садов и школ».

Выполнив в 2015 году задачу по федеральной программе строительства детских садов, Новосибирск приступил к реализации новых планов, связанных уже с другой программой правительства РФ. Рассчитанная на 2016–2025 годы, она предусматривает содействие регионам в строительстве, реконструкции и модернизации школ.

Из обстоятельного доклада и. о. главы департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева стало понятно, что работы в этом направлении активно ведутся. Так, в 2016 году федеральное софинансирование получил проект школы № 212 в микрорайоне Горский. Одобрено выделение средств из федерального бюджета и на строительство школы на Ключ-Камышенском плато. Еще несколько проектов находятся на рассмотрении в Минстрое, в том числе проект будущей школы на улице Титова на 1100 мест. На 2018 год запланировано участие в конкурсе на получение федерального софинансирования этого проекта. Правда, в 2017 году правительство урезало финансирование программы по школам. Но это не означает пересмотра утвержденных планов, подчеркнул мэр.

В ближайшие годы предстоит ликвидировать дефицит в 30 тыс. школьных мест, поскольку из 180 тыс., необходимых для работы школ в одну смену, сегодня есть только чуть больше 150 тыс. Простая арифметика показывает, что в течение 10 лет необходимо ежегодно создавать около 3 тыс. новых мест для учащихся, или вводить в строй от трех до шести новых общеобразовательных учреждений. Если исходить из нынешней практики стоимости строительства, то приблизительные затраты составят от 2,3 до 2,5 млрд рублей в год. Так что 176 млрд, заложенные на реализацию программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска, не выглядят такой уж фантастической суммой. Разумеется, при условии федерального софинансирования.

Но, как говорится, на федеральный центр надейся, а сам не плошай. И откладывать строительство школ нельзя, категорически заявляет Анатолий Локоть. А значит, к решению этой проблемы необходимо привлекать частных инвесторов, что, в общем, сегодня и происходит. Активизируется сотрудничество с застройщиками. Прежде всего с теми компаниями, которые занимаются комплексным освоением территорий, возводят целые жилые микрорайоны.

«За их счет сегодня фактически идет создание проектов новых школ. Привязка их к местности. И даже строительство, — поделился с участниками форума мэр Новосибирска. — Это и «Чистая слобода», и «Матрешкин двор». Ведется разработка проекта в Октябрьском районе. На Родниках у нас уже есть совместный опыт строительства 211-й школы. Сегодня компания-застройщик приступила к разработке проекта еще одного общебразовательного учреждения у себя в микрорайоне».

Готовность застройщиков участвовать в развитии социальной инфраструктуры Новосибирска дает повод для оптимизма. А с учетом того, что на предыдущих встречах в рамках дискуссионной площадки уже звучала тема частных инвестиций в строительство дорожной сети, в развитие лесопарковых зон, можно не сомневаться: несмотря на недостаток бюджетных средств, развитие города не остановится.

Сам же проект «Городская дискуссионная площадка», по словам мэра, полностью выполнил свою задачу. Муниципалитет представил свое видение развития Новосибирска по нескольким ключевым аспектам, услышал мнение горожан, экспертов различного уровня. Звучала объективная критика. Замечания и пожелания всех участников форума, по словам Анатолия Локтя, обязательно будут учтены. А их было немало. Горожане проявили заметную активность в ходе всех без исключения встреч в рамках дискуссионной площадки. Всего по итогам четырех дискуссий поступило свыше 200 предложений.

«Мы всем даем высказаться. Некоторые приходят и выступают во время разных дискуссий. Еще раз хочу подчеркнуть, что мнение каждого из вас ценно, оно необходимо, даже если не совпадает с теми мыслями, которые мы высказываем, — отметил мэр Новосибирска. — Для того и создавался этот проект, чтобы услышать голос горожан. Спасибо всем вам! Будем работать дальше, совместно, рука об руку».

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