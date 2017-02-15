У спикера горсовета Новосибирска будет два советника

Новосибирские депутаты одобрили изменения структуры и штатной численности аппарата горсовета. По результатам изменений количество работников осталось прежним.

14 февраля на сессии совета депутатов Новосибирска спикер горсовета Дмитрий Асанцев представил поправки в документ, касающийся аппарата горсовета. Председатель ГС отметил, что изменения направлены на оптимизацию структуры и повышение эффективности работы аппарата.

Поправки предполагают упразднение информационно-аналитического отдела, функции которого будут перераспределены между существующими структурными подразделениями. «В целях обеспечения профессионального подхода к консультации граждан» предлагается функции общественной приемной передать правовому управлению. Юридический отдел будет переименован в отдел по рассмотрению обращений и судебной работе. Он будет включен в структуру правового управления. «Это позволит обеспечить единый подход к проведению экспертиз и проектов решений», — отметил спикер совета депутатов. Также документ говорит о переименовании правового управления в управление по правовым и экономическим вопросам «как это было с 2004 по 2012 годы».

Отделу информационного обеспечения и юридического мониторинга предлагается придать статус самостоятельной структуры с непосредственным подчинением председателю совета депутатов. «Это позволит повысить оперативность работы горсовета. Это также соответствует структуре аппарата с 2004-2012 годы. Консультанты информационного отдела и мониторинга перейдут в хозяйственный отдел, как было 2006-2012 годы», — продолжил Дмитрий Асанцев.

Также спикер горсовета зачитал пункт о том, что в аппарате предлагается предусмотреть должность второго советника председателя.

В конце доклада Дмитрий Асанцев резюмировал, что общая штатная численность аппарата не изменится. «Остается 89 человек. Дополнительных затрат из бюджета Новосибирска не потребуется», — констатировал спикер. «Изменения делаются для того, чтобы улучшить работу совета, изменений в худшую сторону не произойдет», — прокомментировал Дмитрий Асанцев пожелание коммуниста Антона Тыртышного. Большинство депутатов проголосовало «за» поправки.

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