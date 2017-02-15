По сообщениям Новосибирского филиала компании РОСГОССТРАХ, программа страхования предусматривает в течение года поликлиническое, стоматологическое и стационарное лечение при наступлении страхового случая. Общая сумма ответственности, которая озвучивается компанией, составила более 714 млн рублей.

Для участия в тендере страховые компании отбирались непосредственно государственной корпорацией «Росатом». По словам начальника отдела продаж и контроля ДМС филиала РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Анны Киселевой, РОСГОССТРАХ становился победителем проводимых тендеров от «Росатом» на протяжении последних нескольких лет.

«РОСГОССТРАХ соответствует всем критериям, предъявляемым к страховщику, которому предстоит заботиться о здоровье сотрудников госкорпорации», — добавила Анна Кисилева.

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