По сообщениям Новосибирского филиала компании РОСГОССТРАХ, программа страхования предусматривает в течение года поликлиническое, стоматологическое и стационарное лечение при наступлении страхового случая. Общая сумма ответственности, которая озвучивается компанией, составила более 714 млн рублей.
Для участия в тендере страховые компании отбирались непосредственно государственной корпорацией «Росатом». По словам начальника отдела продаж и контроля ДМС филиала РОСГОССТРАХ в Новосибирской области Анны Киселевой, РОСГОССТРАХ становился победителем проводимых тендеров от «Росатом» на протяжении последних нескольких лет.
«РОСГОССТРАХ соответствует всем критериям, предъявляемым к страховщику, которому предстоит заботиться о здоровье сотрудников госкорпорации», — добавила Анна Кисилева.