Названа средняя сумма взятки в Новосибирске

На сессии совета депутатов Новосибирска начальник городской полиции Юрий Горчаков назвал среднюю сумму взятки, характерную для Новосибирска. Она превысила среднюю заработную плату в регионе.

В прошедшем году, по сообщению Горчакова, полицией было выявлено 314 коррупционных правонарушений, среди которых 54 преступления связаны с дачей взятки, а 14 – с ее получением. Против 168 человек ведутся уголовные дела.

Средняя сумма взятки в Новосибирске равна 44,5 тыс. рублей. Это в 1,5 раза превышает среднюю для области заработную плату, которая, по данным Новосибирскстата, на сегодняшний день составляет 28 902 рубля.

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