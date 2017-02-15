Почти 100 км автодорог Новосибирской агломерации отремонтируют в 2017 году

В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске и соседних городах отремонтируют 99,2 километров автодорог.



В рамках текущего года планируется провести ремонт почти 100 км автодорог Новосибирска и городов, входящих в Новосибирскую агломерацию, а также устранить 33 аварийно-опасных участка улично-дорожной сети. В целом, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» до конца 2025 года планируется отремонтировать 577 км дорожного покрытия и ликвидировать в общей сложности 71 аварийно-опасный участок.

Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета (1 млрд рублей), регионального (1 млрд рублей) и бюджета города Новосибирска (240 млн рублей). Как сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, около 1 млрд рублей будет направлено на ремонт дорожной сети столицы области. Вторая часть бюджета программы пойдет в соседние города: Бердск, Искитим, Кольцово и Обь. Кроме того, будет отремонтированы трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Колывань — Томск, Новосибирск — аэропорт Толмачево, Новосибирск – Сокур, а также некоторые другие.

Но замминистра отметил, для того чтобы финансирование из федерального бюджета было продолжено, регион обязан к концу 2018 года привести к соответствию нормативам половину дорог по данному проекту.

Так, одной из основных задач этого проекта является и ликвидация мест концентрации ДТП. Например, в наукограде Кольцово необходимо ликвидировать три опасных участка. Выполнение задачи включает в себя комплекс различных работ.

«Это работы, связанные не только с приведением в нормативное состояние автодорог, но и ряд других составляющих. В том числе, и улично-дорожной сети, которая включает в себя тротуары, пешеходные дорожки, пешеходный переход, технические средства организации дорожного движения, освещение и другие элементы, связанные с безопасностью. По очагам концентрации мест ДТП подготовлены локальные проекты, которые позволят привести их в соответствие с требованиями ГОСТ», – добавил Раков.

Напомним, что общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации пройдет вплоть до 15 апреля 2017 года.

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