Топливо, которым мог быть заправлен упавший вертолет, изъято для экспертизы

Топливо, которым, предположительно, заправлялся упавший на Горном Алтае вертолет Robinson было изъято для проведения судебно-химической экспертизы.

Судебно-химическая экспертиза топлива была назначена следствием. Топливо уже изъято и отправлено на исследование. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте Яну Стрижову.

Кроме этого, следствие опрашивает сотрудников посадочной площадки, с которой вылетел вертолет, устанавливает точный маршрут его движения и правомерность полета над Алтайским биосферным заповедником.

Напомним, что вертолет Robinson, на борту которого находился политик и бизнесмен Анатолий Банных, потерпел крушение 12 февраля в акватории Телецкого озера. Подробности о трагедии — в расширенном материале «КС».

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