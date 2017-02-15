По данным пресс-службы аэропорта Емельяново, бюджетная авиакомпания «Победа» с 18 марта запускает прямой рейс из Красноярска в Москву. Он станет вторым направлением лоукостера из аэропорта Емельяново.

Первый рейс из Москвы в Красноярск авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») состоится 18 марта 2017 года. Регулярные рейсы в Москву будут выполняться из аэропорта Емельяново на лайнерах Boeing 737-800 четыре раза в неделю. В период с 2 июня по 17 сентября 2017 – шесть раз в неделю.

Вылеты из Красноярска – в 07:25, время в пути составит около 4,5 часов. Вместимость воздушного судна – 189 пассажирских кресел.

Москва стала вторым направлением из аэропорта Емельяново в маршрутной сети компании. В ноябре 2016 года авиакомпания «Победа» запустила рейсы из Красноярска в Екатеринбург с частотой три раза в неделю.

На текущий момент ежедневно в Москву выполняется семь рейсов, которые осуществляют пять авиаперевозчиков.

«Это первый низкобюджетный рейс в Москву в современной истории аэропорта. Прогнозируем, что спрос на бюджетные рейсы в столицу будет очень высоким, в связи с чем запланированы ежедневные полеты в летний период, — отметил генеральный директор аэропорта Емельяново Андрей Метцлер. – Ожидаем, что в рамках нашего партнерства авиакомпания «Победа» в дальнейшем увеличит частоту рейсов и расширит маршрутную сеть из Красноярска».

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