Доля сибирских поставщиков в сети «Пятерочка» выросла до 20%

Более 250 новых производителей из Сибирского федерального округа начали сотрудничать с X5 Retail Group в 2016 году, сообщает пресс-служба ритейлера.

В минувшем году ассортимент торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) пополнился продукцией 254 новых поставщиков из Сибири.

Самыми активными, как отмечают в компании, стали производители Кемеровской области: здесь с X5 в год выхода торговой сети «Пятерочка» в Сибирский федеральный округ начали сотрудничество 111 партнеров, в частности, по поставкам продукции в категориях повседневного спроса, таких как хлебобулочные и кондитерские изделия, молочная и мясная гастрономии, овощи, воды и других. Также в прошлом году с X5 подписали договора 83 поставщика из Новосибирской области и 60 – из Омской области.

Так, в Новосибирской области с ритейлером в 2016 году в категории мясной гастрономии начали работать ООО «СПК», ООО ТД «Торговая площадь», ООО «Кудряшовский мясокомбинат», в категории птицы – ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская», в сегменте хлебобулочных изделий – ЗАО «Хлебокомбинат «Инской», ООО «Хлебница Киреевск», а также – ЗАО «Птицефабрика «Евсинская», ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская», ООО «Сибмолмаркет», ООО «Молочная Азбука» и ООО «Экзофул».

Доля сибирских производителей в ассортименте торговой сети «Пятерочка» на данный момент достигает 20%.

Всего в магазинах торговых сетей X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») представлена продукция около 6000 поставщиков, 950 из которых появились в прошлом году. В целом доля отечественной продукции в ассортименте магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» превышает 90%, отмечают в компании.

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