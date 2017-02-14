Индия увеличила объем закупок у Новосибирской области

14 февраля были подведены итоги внешнеэкономической деятельности Новосибирской области и других регионов Сибирского федерального округа. По итогам 2016 года отмечено активное сотрудничество Новосибирской области с Индией. Об этом сообщает ИА ТАСС.

Начальник новосибирской таможни Валерий Гуков подвел итоги внешней торговли, сообщив, что Новосибирская область увеличила объемы поставок в Индию в прошедшем году. Стоимостный объем внешнеторгового оборота увеличился в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом. Таким образом, в торговле с Индией объем поставок увеличился на $138 млн. Теперь он оценивается в $300 млн. Экспорт продукции оборонных предприятий области и Новосибирского завода химконцентратов существенно повлияли на рост объема поставок.

Добавим, что из отчета Сибирского таможенного управления по итогам внешней торговли в Новосибирской области наблюдается рост стоимостного объема внешнеторгового оборота, в то время как в большинстве субъектов Сибирского федерального округа в 2016 году происходило его снижение.

В целом, областной внешнеторговый оборот в 2016 году составил $3,4 млрд, где экспорт – $1,8 млрд (54%), импорт – $1,6 млрд (46%).

Валерий Гуков отметил, что в 2016 году в список десяти основных торговых партнеров попали Франция и Венесуэла. В Венесуэлу поставляется продукция новосибирских предприятий «Катод» (трансформаторы) и «СКТБ «Катализатор». Снижение же объема поставок наблюдается в торговле с Украиной (на 28%, — $163 млн), Германией (на 28%, -$55 млн), Республикой Корея (на 31%, -$29 млн), Японией (на 33%, -$28 млн), Турцией (в 3,7 раза, — почти $14 млн).

В 2016 году Новосибирская область вела сотрудничество с партнерами из 130 стран мира и показала расширение географии внешнеторговых операций (в 2015 году торговля осуществлялась с партнерами из 125 стран).

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