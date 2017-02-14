«Обувь России» сделала ставку на стиль «милитари»

Группа компаний «Обувь России» разработала новую коллекцию бренда S-TEP для сезона «Осень-зима 2017/18». Она будет впервые представлена на выставке EuroShoes, которая пройдет в Москве в конце февраля, сообщает пресс-служба компании.

В этом году осенне-зимняя коллекция S-TEP будет насчитывать100 моделей обуви. Главным направлением при разработке новой коллекции стал стиль «милитари». Массовое производство новой коллекции начнется весной, а в сентябре новые модели обуви поступят в магазины Westfalika, Rossita и «Пешеход», которые входят в ГК «Обувь России».

Напомним, что бренд S-TEP представлен на рынке с 2000 года, принадлежит «Обуви России» с ноября 2015 года, когда компания приобрела одноименную фабрику в городе Бердске Новосибирской области.

«Основная тенденция последних лет — это рост популярности обуви стиля casual. В Европе доля продаж такой обуви уже достигает 50%, в нашей стране пока около 30%, но она постоянно увеличивается, — комментирует руководитель дизайн-центра бренда S-TEP Татьяна Карпицкая. — Сейчас распространен активный образ жизни и отражением этих тенденций является популярность стиля «милитари».

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