Представители родительских движений Новосибирской области высказали недовольство работой уполномоченной по правам ребенка в регионе Любови Зябревой. Одной из причин стало ее выступление на заседании президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка, посвященном исполнению в регионах поручения президента РФ о проведении всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

Селекторное совещание 7 февраля провела уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. По мнению детских омбудсменов, озвученному на встрече, основной проблемой при изъятии ребенка из семьи является несовершенная законодательная база, нормы которой позволяют при отобрании ребенка руководствоваться субъективным фактором.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева в своем выступлении ограничилась перечислением цифр. По ее данным, в Новосибирской области в 2016 году в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации произошло отобрание 35 детей из 16 семей, в 33 случаях судом было вынесено решение о лишении (либо ограничении) родительских прав; два ребенка возвращены родителям. «При этом из доклада неясно, было ли отбирание детей во всех случаях законным, или же присутствовали случаи незаконного вмешательства в семьи, — рассказал «КС» председатель родительского комитета Новосибирской области Андрей Андреев. По его словам, родительская общественность оказалась недовольна таким формальным подходом регионального детского омбудсмена к поставленной задаче. Он назвал доклад «отпиской» и «саботажем» работы. «По сведениям о работе в регионах, которыми мы располагаем, это не просто формальное отношение к подаче того, что потребовали. Это нежелание раскрывать свои дела», — добавляет председатель Новосибирского отделения Родительского всероссийского сопротивления Александр Коваленин.

Напомним, что в июле 2016 года ряд общественных деятелей уже выражали недовольство работой уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Людмилы Зябревой. Председатель правления общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов направил в адрес председателя законодательного собрания области Андрея Шимкива письмо. В тексте предлагалось рассмотреть вопрос о создании специальной комиссии для изучения вопроса о наличии либо отсутствии оснований для досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

Справка:

Рабочие группы при уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации начали создаваться во исполнение поручения Президента РФ от 1 января 2017 г. № Пр-21 и решения уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой. Группы займутся проведением всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из семей с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

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