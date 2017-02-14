В комиссию по вопросам повышения размера платы за коммунальные услуги войдут еще два депутата горсовета Новосибирска.

Решение о расширении комиссии по проблеме роста тарифов ЖКХ было принято на сессии совета депутатов Новосибирска 14 февраля.

Ранее предполагалось, что в нее войдет 15 человек: депутаты горсовета и заксобрания, чиновники мэрии и представители общественных организаций. Председатель комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин внес поправку об увеличении численности комиссии, чтобы в нее могли войти независимый депутат Наталья Пинус и член фракции КПРФ в горсовете Александр Бурмистров.

Коммунист Георгий Андреев обратил внимание на то, что членами комиссии не смогли стать представители организации «Пенсионеры за достойную жизнь». Игорь Кудин заметил, что они могут присутствовать на всех заседаниях комиссии и будут получать приглашения.

Единоросс, генеральный директор ГК «Дискус» Алексей Джулай поинтересовался, есть ли в составе комиссии профессиональные строители, людей, которые могли бы «трезво оценить» качество работ, связанных с проведением ремонта коммунальной инфраструктуры. Напомним, что средства от повышенного тарифа на ЖКХ «СибЭКО» и Горводоканал, по уверениям властей и представителей энергетических компаний, должны быть направлены на восстановление ветхой инфраструктуры. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев поинтересовался конкретной кандидатурой, Джулай предложил решить вопрос в комиссии по градостроительству.

Ранее «КС» сообщал, что 1 февраля члены комиссии по городскому хозяйству поддержали предложение о создании рабочей комиссии по контролю за расходованием средств на ЖКУ. Ее возглавил Игорь Кудин.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.