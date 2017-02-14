За 2016 год банк выдал в регионе 27 840 кредитов на общую сумму 23,9 млрд руб. Рост выдач демонстрирует возврат населения и бизнеса к потребительской модели поведения. Об этом в рамках пресс-ланча в Новосибирске рассказал вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников.

Наибольшую динамику выдач показали кредиты наличными – объем выдач вырос вдвое по сравнению с прошлым, 2015 годом и составил 6,9 млрд руб. Автокредитование также выросло практически вдвое – до 676 млн руб. Ипотечное кредитование выросло почти в полтора раза – до 12,1 млрд руб, кредитование малого и среднего бизнеса также показало рост в полтора раза и составило 4,1 млрд руб.

Наибольший рост кредитных портфелей отмечен по ипотеке и кредитам малому бизнесу – на 15 и 16% соответственно. Ипотечный портфель составил 36 млрд руб, портфель кредитов бизнесу – 5,6 млрд руб. Общий кредитный портфель вырос за год на 5 млрд руб. (показал 9% рост к показателю конца 2015 года) и составил 59 млрд руб.

Портфель привлеченных банком в регионе средств как от физических, так и от юридических лиц (депозиты, остатки по картам, накопительные и текущие счета) за год вырос на 2,9 млрд руб, составив на 31 декабря 2016 года 29 млрд руб. Средства физических лиц за год выросли на 2,1 млрд руб (+10% к 2015 году). Наибольшими темпами росли по сравнению с прошлым годом средства на накопительных счетах – в три раза. На депозитах физических лиц на конец 2016 года размещено 15,9 млрд руб.

«Группа ВТБ стала лидером рынка по суммарным объемам прироста кредитов населению. Они выросли на 11,5% к показателям 2015 года, — отметил Станислав Могильников. — По финансовому результату 2016 год стал самым успешным за все время существования банка в регионе – в 2016 году он вырос в пять раз по сравнению с 2015 годом и составил 1,3 млрд руб».

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