В 2016 году Новосибирск посетило больше иностранных туристов, чем раньше, а туристическая цель впервые оказалась одной из основных целей приезда. В управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области подвели итоги.

В прошедшем году эксперты отметили заметно выросшее число европейских туристов, посещающих Новосибирск. В основном это граждане Италии и Германии. Последняя является лидером как федерального, так и регионального рейтингов въездного туризма.

Однако число тех, кто приезжает в столицу Сибири на постоянное место жительства, не увеличилось. До сих пор среди гостей Новосибирска больше приезжих из стран ближнего зарубежья. Половина из них едет с целью найти здесь работу.

Тем не менее, по словам начальника организационно-методического отдела регионального управления по вопросам миграции ГУ МВД России Людмилы Фоменко, итоги 2016 года позволяют судить о появлении новой тенденции. «В этом году туризм стал одной из основных причин визита в Новосибирск. 7% граждан из других стран прибыли именно с туристической целью. Это более 16 тыс представителей разных стран», — рассказала Фоменко, подводя итоги работы управления.

Слова Людмилы Фоменко подтверждает статистика международного туристического метапоиска Momondo, которая показала, что поток иностранцев, посещающих Новосибирск, по сравнению с 2015 годом вырос на 25%.

Добавим, что туристический центр KAYAK, анализируя, какие российские города пользуются наибольшей популярностью в Instagram, поставил Новосибирск на 7 место. Русскоязычный и англоязычный хэштэг #novosibirsk использовался 6,3 млн раз. Кроме того, согласно рейтингу поисковика, в Новосибирске находятся самые дешевые 4-звездочные отели, цена за ночь в которых начинается с 1187 руб.

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