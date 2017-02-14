Мобильное приложение, разработанное специально для руководителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, позволяет клиентам получить доступ к своим счетам с мобильных устройств (смартфон, планшет), работающих на базе Android и iOS.

Прежде подобным приложением могли пользоваться представители МСБ, которые обслуживались в МДМ Банке (объединен с Бинбанком 18 ноября 2016 года). Теперь всем клиентам объединенного Бинбанка доступен мобильный банк для юридических лиц.

С помощью приложения можно просматривать информацию по всем счетам, включая текущие остатки и обороты, а также формировать выписки, отслеживать статусы платежных поручений, созданных в интернет-банке, экспортировать реквизиты банковских счетов в текстовом или PDF-формате, получать информационные сообщения из банка, а также просматривать сообщения, отправленные в банк. Просмотр и контроль счетов разных организаций возможен без выхода из приложения.

Клиентам, подписавшим ранее договор комплексного банковского обслуживания с Бинбанком, для подключения сервиса достаточно получить доступ к нему в интернет-банке и скачать приложение в App Store или Google Play. Услуга предоставляется бесплатно.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.