МТС объявляет о запуске нового сервиса, который позволит «в один клик» получать быстрый и удобный доступ к финансовым сервисам МТС, получая за это бонусы и скидки. Сервис объединит все платежные инструменты – счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента, банковские карты – в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых услуг МТС.



«Мы верим в то, что наличные и карты станут атавизмом и все, что будет нужно абоненту для комфортных коммуникаций – как для общения, так и для финансовых действий – это смартфон», – отметил вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.



Сервис доступен не только абонентам — физическим лицам, но и пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридические лица.



МТС будет ежемесячно расширять функционал сервиса, в том числе ориентируясь на отзывы и пожелания клиентов.

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