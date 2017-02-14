Городские депутаты признали работу мэра Новосибирска Анатолия Локтя в 2016 удовлетворительной. Но не обошлось без несколько замечаний, больше всех их оказалось у главы комиссии по городскому хозяйству.

На первой в этом году сессии мэр пятьдесят минут выступал перед горсоветом Новосибирска с докладом об эффективности работы городской администрации и ее подразделений. В итоге каждая из комиссий совета депутатов одобрила отчет и рекомендовала его к принятию. Однако некоторые из парламентариев обратили внимание на нерешенные актуальные проблемы.

В частности, долго — даже не уложился в регламент — выступал председатель комиссии по городскому хозяйству горосвета Игорь Кудин. Он говорил о проблеме содержания в городе ветхого и аварийного жилья, на то, что управляющие компании планируют отказываться от управления ветхого жилого фонда. Предложил, чтобы на следующей сессии профильный департамент доложил, какие меры предлагается принять в этом направлении. Также он поднял вопрос на необходимость выделения средств на покупку уборочной техники для ДЭУ.

Также взял слово представитель «гражданской платформы» Олег Шестаков и попросил, «если это не сложно», очистить от снега пешеходные переходы.

После того, как все главы комиссий горсовета рекомендовали отчет Локтя к принятию, выступила независимый депутат Наталья Пинус. Она назвала мнение своих коллег о работе городской администрации «субъективным». Депутат поинтересовалась, были ли попытки дать объективную оценку деятельности мэрии Новосибирска через установленные на федеральном уровне критерии. Спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев заметил только, что нельзя называть высказывания председателей комиссий субъективным, так как они выражали мнение депутатов комиссий. По словам Натальи Пинус, на свой вопрос она ответа не получила.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.