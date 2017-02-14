«Новосибирскавтодор» ответил на претензии красноярских журналистов

ОАО «Новосибирскавтодор» отреагировал на критические публикации, появившиеся в красноярской прессе.



Компания обратила внимание, что инициатором большинства материалов является журналист Дмитрий Голованов, который является гендиректором и соучредителем ООО «КрасФАКТ» (причем остальные учредители носят ту же фамилию). Эта организация имеет договорные обязательства с госпредприятием Красноярского края «КрайДЭО», причем ГП является единственным госзаказчиком ООО, а все контракты проведены как закупка у единственного поставщика. При этом размер контракта с 2014 года вырос с 300 тыс. рублей до нынешних 2 млн рублей в год.

Озвученную информацию о переходе отдельных краевых дорожно-строительных предприятий под контроль «Новосибирскавтодора» в компании назвали «вбросом», обратив внимание, что любые сделки с госимуществом находятся в исключительной компетенции региональных органов власти. Организация опровергнула и заявление журналистов, что она «легко» и просто выигрывает конкурсы», уточнив, что из 40 проведенных в 2016 году тендеров выполняла работы лишь по двум госконтрактам на сумму всего в 15% от объемов всего дорожного строительства в крае.

В «Новосибирскавтодоре» обратили внимание и на финансовые показатели: в 2016 году эта компания выплатила налогов на сумму 165 млн рублей, в то время как «КрайДЭО» — 11 млн рублей, Балахтинское ДРСУ – чуть более 6 млн рублей, Ачинское ДРСУ – 124 тыс. рублей.

«Почему данные госкомпании работают настолько неэффективно? Почему заработная плата сотрудников остается на таком скромном уровне, когда государственное дорожно-строительное предприятие «КрайДЭО» смогло позволить себе такой нескромный бюджет на «рекламу» (2 млн. рублей.)? Почему руководитель компании «КрайДЭО» вместо того, чтобы исправить положение и инвестировать в развитие предприятия, тратит его бюджет на хвалебные публикации в местной газете? Может ли неэффективность данных госкомпаний быть связана с тем, что людям, исполняющим обязанности руководителей данных предприятий неинтересно развивать «казенный бизнес»?», — заключили в пресс-службе компании.

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