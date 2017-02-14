«Иркутскгеофизика» приступила к геофизическим работам на территории Новосибирской и Томской областей

Дочерняя компания «Росгеологии» АО «Иркутскгеофизика» приступила к изучению трудноизвлекаемых запасов углеводорода из отложения палеозоя Нюрольской зоны. Полевые работы проводятся на территории Новосибирской и Томской областей. Общий объем исследований составит 150 погонных километров.

В сообщении пресс-службы «Иркутскгеофизики» говорится, что работы геологи планируют завершить к концу первого квартала 2017 года. За короткий промежуток времени они проведут многоволновую сейсморазведку и 3D-электроразведку для изучения и картирования ловушек, в которых находятся трудноизвлекаемые ресурсы в отложениях палеозоя.

В пресс-службе компании отметили, что полевые исследования будут профинансированы из федерального бюджета. Регулирует работы государственный контракт, заключенный между департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу и Росгеологией.

Изучение Нюрольской зоны поможет оценить перспективы освоения объектов, содержащих трудноизвлекаемые углеводороды, и, кроме того, провести количественную и геолого-экономическую оценку ресурсов.

Справка:

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% акций холдинга находятся в собственности государства.

АО «Иркутскгеофизика» – предприятие по геофизическим и геологическим исследованиям в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Компания занимается поисками нефти и газа, твердых полезных ископаемых, проводит гидрогеологические, прогнозно-поисковые работы, осуществляет геодинамический, гидрогеологический и экологический мониторинг.

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