13 февраля на заседании правительства Новосибирской области был одобрен проект соглашения с Министерством культуры РФ о предоставлении региону субсидии в размере более 21 млн руб из федерального бюджета.



Финансирование будет направлено на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры на территории области.

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников рассказал, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 2017 году составляет 42,349 млн руб. Региону в рамках соглашения Минкульт РФ предоставит субсидию в размере 21,174 млн руб., что составляет половину от общего объема финансирования.

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