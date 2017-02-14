В результате проверки исполнения законодательства РФ о противодействии коррупции в Красноярском крае оштрафовано юридическое лицо на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Из материалов дела следует, что в мае 2013 года учредитель ООО «Имод» перевел в интересах юридического лица сумму в 23 тыс руб. заместителю начальника железнодорожной станции Кулунда, находящейся в Алтайском крае в 343 км к западу от Барнаула.
Взятка была дана с целью устранения неисправностей железнодорожного вагона, а также ускорения его отправки по маршруту.
Транспортная компания признана виновной в незаконной передаче вознаграждения в интересах юридического лица. Постановлением прокурора юрлицо обязано выплатить штраф в размере 1 млн руб.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника железнодорожной станции Кулунда был осужден по статье о получении взятки. В двенадцати совершенных преступлениях фигурировало и получение взятки от ООО «Имод». Осужденный был оштрафован на 500 тыс руб. с ограничением возможности работать руководителем в государственных учреждениях.