В результате проверки исполнения законодательства РФ о противодействии коррупции в Красноярском крае оштрафовано юридическое лицо на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Из материалов дела следует, что в мае 2013 года учредитель ООО «Имод» перевел в интересах юридического лица сумму в 23 тыс руб. заместителю начальника железнодорожной станции Кулунда, находящейся в Алтайском крае в 343 км к западу от Барнаула.

Взятка была дана с целью устранения неисправностей железнодорожного вагона, а также ускорения его отправки по маршруту.

Транспортная компания признана виновной в незаконной передаче вознаграждения в интересах юридического лица. Постановлением прокурора юрлицо обязано выплатить штраф в размере 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника железнодорожной станции Кулунда был осужден по статье о получении взятки. В двенадцати совершенных преступлениях фигурировало и получение взятки от ООО «Имод». Осужденный был оштрафован на 500 тыс руб. с ограничением возможности работать руководителем в государственных учреждениях.

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