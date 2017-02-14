Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по требованиям «Сбербанка» в отношении АО «Сибмост». Также были удовлетворены претензии еще одного из кредиторов компании. Об этом сообщается в документах Арбитражного суда Новосибирской области.

«Сбербанк» отказался о иска о признании АО «Сибмост» банкротом. Кроме того, банк погасил задолженность компании перед «Сибтех-инвестом» в размере 1,3 млн руб. Соответственно, эта организация также отказалась от своих претензий.

У «Сибмоста» еще остались кредиторы, среди которых банк «Акцепт», Экспобанк и другие.

Напомним, что в ближайшее время «Сибмост», вероятнее всего, сменит владельцев. Контрольный пакет акций может быть продан консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Также продолжается дело по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб — недавно в Томске состоялось первое заседание по апелляции муниципалитета.

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