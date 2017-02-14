Новым гендиректором сети «Красноярскнефтепродукт» стал Андрей Чернов, в прошлом — руководитель ООО «Краевая энергосберегающая компания».



13 февраля на собрании Совета директоров «Красноярскнефтепродукт» был утвержден новый генеральный директор компании. Им стал 35-летний Андрей Чернов, который последние два года занимал пост заместителя генерального директора — директора по правовым вопросам АО «КрасЭко» и являлся генеральным директором ООО «Краевая энергосберегающая компания».

По сообщению пресс-службы Министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, Сергей Берунов, руководивший этой сетью нефтебаз с июня 2015 года, ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Из открытых источников о Чернове известно, что он родом из города Минусинска. В 2004 году Чернов закончил Хакасский государственный университет, получив там высшее юридическое образование.

Бывшее руководство компании неоднократно подвергалось критике. Спикер Заксобрания Красноярского края Александр Усс отмечал «слабый менеджмент», а губернатор края Виктор Толоконский в январе 2017 года дал задание краевому правительству готовить КНП к продаже, так как компания «создает только массу проблем». Так, 77% акций КНП в краевой собственности.

Справка:

ОАО ««Красноярскнефтепродукт» крупнейшая в Красноярском крае товаропроводящая сеть нефтебаз и АЗС. В структуре компании находится 137 АЗС и 14 распределительных нефтебаз, расположенных в 37 районах и 14 городах Красноярского края

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