Виктор Толоконский провел совещание по подготовке и проведению Универсиады-2019

Руководители профильных министерств и ведомств доложили главе края о текущей ситуации по строящимся объектам.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в понедельник 13 февраля провел оперативное совещание, посвященное зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Красноярского края. В ходе совещания губернатору было доложено о текущей ситуации по строящимся объектам.

В ближайшие дни станут известны итоги конкурсов по строительству нового корпуса краевой больницы и стадиона для хоккея с мячом. Об этом в рамках совещания доложил министр строительства и ЖКХ Николай Глушков.

На время Универсиады основным местом, где будет происходить приготовление пищи для спортсменов, станет Центр питания. Министр образования Светлана Маковская рассказала главе края о завершении работы по подготовке проектно-сметной документации по реконструкции объекта. Она добавила, что ожидаемая мощность Центра оценивается в 15 тысяч порций в день. В меню для спортсменов будут представлены блюда 5 национальных кухонь мира.

Всемирная Универсиада-2019 станет третьей Универсиадой, проводимой в России. Первая Универсиада проходила в 1973 году в Москве, вторая – в 2013 году в Казани.

9 ноября 2013 года в Брюсселе решением комиссии Международной федерации студенческого спорта (FISU) Красноярск был выбран местом проведения XXIX Всемирной зимней универсиады, которая будет проходить с 2 по 12 марта 2019 года.

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