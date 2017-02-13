С 13 февраля в салонах и интернет-магазине «МегаФона» стартует акция по продаже смартфонов, посвященная Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню.
В частности, покупая один аппарат, клиент получит скидку на второй. В акции участвует свыше 175 моделей «умных» устройств. Акция продлится до 19 марта этого года.
«Смартфон, согласно нашим исследованиям, является одним из наиболее популярных подарков как мужчинам, так и женщинам. На этот раз мы существенно расширили список акционных аппаратов, уделив значительное внимание не только начальному, но и среднему, а также премиальному сегментам», — рассказал генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов.
Напомним, что стартовавшая в середине ноября прошлого года «Новогодняя Распродажа» увеличила на 15% (по сравнению с декабрем 2015) товарооборот салонов «МегаФон».