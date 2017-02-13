Алтайский край вошел в число крупнейших производителей льноволокна

На видеоселекторном совещании, проведенном в конце прошлой недели заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым, Алтайский край был отмечен в числе крупнейших производителей льна.

В ходе совещания заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин рассказал об объемах производства льна в Алтайском крае. Он сообщил, что в прошлом году площади под эту культуру в крае занимали 3,9 тысячи га, с которых хозяйствами было собрано 4,8 тысячи тонн льноволокна. По словам фермеров, урожайность льна в крае довольно высокая – 1,2 тысячи тонн с гектара.

«Показатели, обозначенные в соглашении с Минсельхозом России, перевыполнены. В этом году хозяйства края планируют увеличить площади более чем на 550 гектаров. Поэтому объемы производства наш регион намерен наращивать», — проинформировал участников совещания замминистра регионального Минсельхоза.

В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края сообщили, что в прошлом году на поддержку производства льна предприятиям региона направили более 17 миллионов рублей, а в 2017 году запланировано 20 миллионов рублей. Финансирование осуществляется как федеральным, так и краевым бюджетом.

Помимо Алтайского края, лен выращивается еще в 18 регионах России, а площадь, отведенная под эту культуру, составляет около 50 тысяч га.

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