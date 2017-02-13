Иркутский аэропорт признан виновным в ограничении конкуренции

УФАС по Иркутской области сообщает, что ОАО «Международный аэропорт Иркутск» признан виновным в ограничении конкуренции

Комиссия Иркутского УФАС приняла решение о признании ОАО «Международный аэропорт Иркутск», нарушившим закон «О защите конкуренции» в части установления монопольно высокой цены аренды помещений в зданиях аэровокзалов. По мнению ведомства, это может привести к ущемлению интересов арендаторов. ОАО «Международный аэропорт Иркутск» занимает доминирующее положение на рынке по предоставлению в аренду помещений в здания аэровокзалов иркутского аэропорта.

По итогам рассмотрения дела было решено выдать предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением.

Как сообщает сайт Ирсити.ру, нарушения связаны с повышением ставок по арендной плате для индивидуальных предпринимателей, торгующих сувенирной продукцией и прессой. Стоимость аренды была увеличена необоснованно, сообщил изданию представитель ФАС. При этом повышение произошло неравномерно — от 0 до 270%. Именно по обращению индивидуальных предпринимателей и была проведена проверка.

Акционерному обществу грозит штраф в размере от 1 до 15% от суммы выручки за аренду за 2015 год, а должностному лицу, утвердившему приказ о повышении ставок, — от 20 тысяч рублей.

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