ГК «Мать и дитя» откроет в Новосибирске новый медицинский центр

Запуск медицинского центра, рассчитанного на 12 тысяч операций в год, состоится уже 17 февраля. В его строительство группа компаний вложила около 1,3 млрд руб.

Федеральная группа компаний «Мать и дитя» вводит в эксплуатацию в Новосибирске новое крыло медицинского центра по ул. Коммунистической. Мощность госпиталя предварительно оценивается на 5 тыс. циклов ЭКО и 2 тыс. родов.

Как отмечают в компании, корпус вмещает в себя отделение химиотерапии и гемодиализа, три операционных, в одной из которых установлена система эндоскопической 3D визуализации,. Также пресс-службой медицинского центра сообщается, что в здании будут действовать центр лучевой диагностики и отделение ЭКО, экстренное приемное отделение с травматологическим пунктом, экстренной операционной и эндоскопическим кабинетом, отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей и детский стационар. Первая в регионе лаборатория по радиоизотопной диагностике будет работать в этом же центре.

В строительство нового корпуса площадью 10,5 тыс. кв. метров компания вложила, как сообщалось ранее около 1,3 млрд руб.

Напомним, что группа компаний «Мать и дитя» на сегодня объединяет 32 медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 28 амбулаторных клиник в Москве, Московской области, Рязани, Владимире, Костроме, Ярославле, Санкт-Петербурге, Самаре и Самарской области, Перми, Уфе, Омске, Новосибирске, Барнауле, Новокузнецке, Красноярске и Иркутске.

В октябре 2014 года к ГК «Мать и дитя» присоединилась новосибирская компания «Медицинский центр «Авиценна».

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