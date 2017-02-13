На Алтае пропал вертолет с бывшим вице-премьером республики на борту

Экстренные службы республики Алтай сообщают, что в районе Телецкого озера пропал вертолет Robinson, принадлежавшей аэроклубу «Алтай-авиа». На борту находился бывший вице-премьер правительства региона Анатолий Банных и еще четыре человека.

По предварительной информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, крушение произошло 12 февраля вечером. Вертолет мог затонуть — Телецкое озеро зимой практически не замерзает, а его глубина на месте предполагаемого падения может достигать 280 метров. По сведениям ИА ТАСС, причины ЧП пока неизвестны. Среди предварительных версий плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

О судьбе экипажа и пассажиров достоверной информации нет. В вертолете находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его жена, бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, а также заместитель генерального директора по продажам компании «Хелипорт-Москва» Мария Козинцева и еще один пассажир. Предварительно сообщалось, что на борту находились двое детей, однако информация не подтвердилась. В АОПА-Россия отмечают, что Дмитрий Ракитский известен как опытный пилот-инструктор, сооснователь и шеф-пилот компании «Авиамаркет» («Хелипорт Истра») — российского дилера Robinson.

На место предполагаемого крушения направлена аэромобильная группировка численностью 60 человек, сообщает ГУ МЧС. Планируется, что в поисках будут использовать малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат Falcon и катер на воздушной подушке.

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