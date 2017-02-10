Алексей Ноздрин стал новым директором макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК

Как стало известно «КС», в компании ТТК Западная Сибирь сменилось руководство. Александр Соловьев, возглавлявший компанию на протяжении более 12 лет, уступил кресло Алексею Ноздрину. Последний до недавнего времени был генеральным директором «Tele2 Казахстан», а до этого руководил сибирским макрорегиональным филиалом Tele2.

Компания ТТК входит в пятерку ведущих российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД» (99,99% акций). Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи для операторов и крупнейших корпораций России, а также одним из ключевых игроков среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах. Президентом ТТК является Роман Кравцов. ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК-Западная Сибирь) – региональное предприятие компании ТТК, ведущее бизнес на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности ТТК-Западная Сибирь составляет более 8211 км. По данным БД «Контрагент», выручка компании за 2015 год составила 1923 млн рублей, чистая прибыль — 81 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, и.о. главы компании является Алексей Ноздрин.



Информация о смене руководства ТТК Западная Сибирь «КС» стала доступна от клиентов оператора, которых в письменной форме проинформировали о произошедших изменениях. В пресс-службе ТТК также подтвердили достоверность этой информации.

Напомним, что Александр Соловьев возглавлял ТТК Западная Сибирь более 12 лет. Свою карьеру он начинал в структурах РЖД (основном акционере ТТК). В 2001 году он перешел на работу в ТТК Западная Сибирь на должность директора по строительству, с 2002 года работал заместителем генерального директора, а уже в 2004 году был избран генеральным директором ТТК Западная Сибирь и эту должность занимал до 1 февраля 2017 года. За это время компания стала одним из ведущих подразделений ТТК во всей России, о чем говорила в интервью «КС» вице-президент компании Светлана Шамзон. По данным «ТМТ-Консалтинг», по итогам 3 кварталов 2016 года доля ТТК в Сибирском федеральном округе (совокупный результат подразделений ТТК Западная Сибирь и ТТК Сибирь) по показателю абонентской базы в сегменте B2C составила 12,4% (2-ое место после «Ростелекома»), а в Новосибирской области — 6%. К числу достижений Александра Соловьева причисляют успешный опыт развития розничного бизнеса ТТК на территории Западной Сибири, впоследствии тиражированный оператором и в других регионах России.

В свою очередь новым директором макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК со 2 февраля стал Алексей Ноздрин, имеющий огромный опыт работы в сфере телекоммуникаций. Свою карьеру топ-менеджер начинал в компании «Сибирьтелеком» (после ребрендинга – «Ростелеком»), после чего перешел на работу в «Tele2 Россия», пройдя путь от главы томского подразделения Tele2 до позиции руководителя макрорегионального филиал Сибирь компании Tele2, на которой находился более 5 лет, в том числе и после смены собственников Tele2. В январе 2016 года Алексей Ноздрин покинул свой пост, перейдя в «Tele2 Казахстан» на позицию коммерческого директора и до последнего времени работал в этой стране.

По мнению участников рынка, выбор в пользу Алексея Ноздрина логичен, поскольку у него богатый опыт работы в сфере телекоммуникаций. Кроме того, не стоит забывать, что президентом компании ТТК в настоящий момент является Роман Кравцов, который также начинал свою карьеру в телеком-бизнесе в Новосибирске в компании «Ростелеком».

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