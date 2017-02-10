СК РФ по НСО сообщает, что суд вынес приговор лидеру организованной преступной группы Александру Ременскому и еще двум членам ОПГ, которые признаны виновными в незаконной банковской деятельности.

Суд установил, что в 2012 – 2015 годах Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян создали устойчивую ОПГ в Новосибирске. Целью группировки было предоставление юридическим и физическим лицам услуг по «обналичке», а также кассовому обслуживанию без специального разрешения ЦБ РФ. Банковская деятельность, которую вели члены ОПГ, осуществлялась без лицензии и на возмездной основе. С этой целью использовались расчетные счета подконтрольных юрлиц. К ОПГ обращались люди и компании, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

В целом за эти годы преступники обналичили более 300 млн руб, а также получили нелегальный доход более 14 млн руб.

Суд назначил Александру Ременскому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс руб. Григорий Голиков и Марианна Баратян приговорены к 1 году лишения свободы (условно) со штрафом в размере 500 тыс руб. каждому.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.